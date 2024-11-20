Эрдоган: Турция находится в контакте с Россией по вопросу урегулирования в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Бразилии, что Анкара продолжит действовать в Сирии с учетом интересов ее нацбезопасности и с этой целью остается в контакте с Россией.

"Мы продолжим борьбу с терроризмом. Турция готова как к новой ситуации в Сирии, которую создаст уход США из этой страны, так и к нынешней реальности. Наша национальная безопасность имеет приоритетное значение. Мы пытаемся перестроить обстановку в Сирии на пользу всего региона, проводя необходимые контакты с Россией по этому вопросу", - цитирует турецкого президента агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что "Турция абсолютно нетерпима к группировкам, которые представляют угрозу национальной безопасности за пределами ее границ". "Мы довели до всех наших собеседников нашу решительность в этом вопросе. Мы четко аргументируем этот подход и наши цели", - добавил он.