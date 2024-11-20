Посол в РФ заявил, что Индонезия получила статус страны - партнера БРИКС

Индонезия получила приглашение стать государством - партнером БРИКС и дает положительный ответ. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш.

"Мы получили приглашение. Это позитивно. Теперь у нас уже есть статус страны - партнера БРИКС", - сказал дипломат в беседе с ТАСС.

"Преимущества статуса заключаются в том, что мы можем участвовать во встречах БРИКС в качестве партнера в зависимости от условий, которые уже определены странами БРИКС", - указал он. Индонезия "как партнер будет вносить свой вклад в любые усилия БРИКС", отметил посол.

По итогам саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что список стран - партнеров объединения согласован. По его словам, сначала этим государствам будут направляться приглашения, по получении положительного ответа будет объявляться, кто включен в этот перечень.

Группа БРИКС была образована в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.