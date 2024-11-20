Зеленский убежден, что Украина потерпит поражение без военной помощи США

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Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина проиграет конфликт в случае прекращения военной помощи со стороны США.

"Если помощь будет ограничена, я думаю, что мы потерпим поражение. Разумеется, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить", - сказал он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что если администрация будущего президента США Дональда Трампа решит сократить военную помощь, то это будет "американским выбором", а Киев "будет принимать решение, что с этим делать".

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена активно поддерживала Киев, предоставляя значительные финансовые и военные ресурсы. Эта помощь включала поставки вооружений, обучение украинских военных и гуманитарную помощь на общую сумму более $59 млрд.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что намерен положить конец украинскому конфликту.