Продажи Lada Aura физлицам могут стартовать в декабре 2024 года

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Продажи Lada Aura физлицам могут стартовать в декабре текущего года, первые отгрузки дилерам могут начаться в ноябре-декабре. Об этом заявил глава "Автоваза" Максим Соколов в ходе международного форума "Транспорт России".

"Что касается дилерских центров и продаж для частных клиентов, то при наличии большого госзаказа мы делаем все возможное, чтобы первая партия была отгружена на рубеже ноября-декабря. В начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга", - сказал он при общении с журналистами.

Соколов уточнил, что от запуска производства до начала продаж новых моделей в мировом автопроме, как правило, проходит 2-3 месяца. "В это время идет накопление готовых автомобилей, дополнительные проверки по качеству, и уже после - отправка в дилерские центры", - пояснил он.

Производство автомобилей Lada Aura вышло в серию в октябре 2024 года.

Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Автомобиль премиум-класса отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже отечественного производства. Новинка получила двигатель 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматическую коробку передач. Рекомендованная цена составляет от 2,5 млн до 2,8 млн руб.