Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном

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Бразильская телеведущая Ана Мария Брага в эфире государственного телеканала Canal Gov назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном, комментируя прибытие лидеров Группы двадцати (G20) на саммит в Рио-де-Жанейро.

"Президент Луис Инасиу Лула да Силва и первая леди Розанжела Лула да Силва поприветствовали глав государств и сделали ряд протокольных фотографий с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также обменялись дружеским рукопожатием с бен Ладеном из США", - сказала она. После этого ее коллега Луру Жозе поправил ведущую, отметив, что к Луле да Силве прибыл американский лидер Джо Байден. "Я на самом деле сошла с ума", - указала Брага.

Саммит "двадцатки" с участием лидеров стран G20 и приглашенных Бразилией государств проходил в Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября. Россию на нем представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.