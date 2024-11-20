SANA: Израиль нанес удар по Пальмире

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Израильские ВС нанесли удары по сирийскому городу Пальмира в провинции Хомс. Об этом информировало агентство SANA.

По его данным, атаке подверглись жилые строения, а также промышленная зона города. Сведения о последствиях не приводятся.

Согласно предварительной информации телеканала Al-Ikhbaria, в ходе атаки получили ранения несколько человек.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников. Израиль объявил о тотальной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего инициировал наземную операцию в анклаве.

В сентябре Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в рамках которой наносит массированные удары по ее военным объектам. 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.