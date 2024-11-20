Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 400 человек

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Потери ВСУ за прошедшие сутки составили более 400 военнослужащих, 6 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Богдана", самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что 11 украинских военнослужащих сдались в плен.