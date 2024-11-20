The Times: Киев располагает порядка 50 ракетами ATACMS

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают около 50 ракетами ATACMS американского производства. Об этом информировала британская газета The Times.

Сообщается, что ВСУ имеют достаточное количество ракетных систем залпового огня HIMARS и MLRS M270 для запуска ATACMS, однако сами ракеты у них в дефиците.

В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники писала о том, что президент США Джо Байден одобрил нанесение ударов с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар по территории Брянской области ракетами ATACMS, пять из них нейтрализованы комплексами "Панцирь" и С-400, еще одна повреждена.