ВЦИОМ: большинство жителей России чувствуют себя счастливыми

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, большинство (79%) жителей России чувствуют себя в той или иной степени счастливыми.

"В ходе октябрьского опроса 79% россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми, в том числе около трети определенно счастливы (31%), а почти каждый второй - скорее счастлив (48%)", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, в октябре респонденты видят в своем окружении как счастливых, так и несчастливых людей в одинаковом количестве - 47%. "По оценкам 37%, сегодня их окружают в большинстве счастливые люди, и только 11% отзываются о своем окружении как о несчастливом", - следует из публикации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 30 октября 2024 года методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.