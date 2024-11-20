Песков заявил о давно принятых мерах на случай атаки Крымского моста

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Президент России Владимир Путин давал поручение обеспечить охрану всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию Global Defense Corp о возможных атаках западными дальнобойными ракетами переправы через Керченский пролив.

"Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и Крымского моста", - сказал он в ходе брифинга.

Киев, не признающий итоги референдума 2014 года, в соответствии с которыми народ Крыма и Севастополя принял решение войти в состав Российской Федерации, с максимальным раздражением воспринимает работу Крымского моста, связывающего полуостров с Кубанью.

В Киеве не раз заявляли о намерениях разрушить мост, а с началом российской специальной военной операции предпринимали несколько попыток сделать это. Благодаря действиям российских силовиков, а также особенностям конструкции моста эти попытки оказались безуспешными.