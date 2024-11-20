Совфед одобрил закон, устанавливающий запрет пропаганды чайлдфри

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Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Это решение поддержали 162 сенатора, 1 высказался против. Накануне в ходе заседания профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству против одобрения закона выступила сенатор Людмила Нарусова.

Документ был представлен на рассмотрение Госдумы в сентябре группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Согласно изменениям в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, послужит основанием для внесения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

В законе "О средствах массовой информации" уточняется, что использование СМИ не допускается для распространения материалов, пропагандирующих отказ от деторождения. Вводится запрет на содержание такой информации в рекламе. Вместе с тем пропаганда чайлдфри в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него. Соответствующими поправками дополняется закон "О государственной поддержке кинематографии РФ".

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.