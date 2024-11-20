Залужный заявил украинским военным, что у них мало шансов выжить

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Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рекомендовал обучающимся в Британии украинским военным не бояться смерти, поскольку шансов выжить на поле боя мало.

"Помните, что с каждым днем война становится все более жестокой. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти", - цитирует его газета The Sun.

Соответствующее заявление Залужный сделал в ходе посещения одной из баз на востоке Соединенного Королевства, где проходят подготовку украинские солдаты и офицеры.

В понедельник Минобороны Великобритании отчиталось, что число украинских военнослужащих, обученных британскими инструкторами с февраля 2022 года, составило 50 тыс. Как заявил глава Минобороны Джон Хили, Великобритания намерена осуществлять подготовку украинских военнослужащих и в 2025 году.