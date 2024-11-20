В России выпуск беспилотников может вырасти в пять раз до 2030 года

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Производство беспилотных летательных аппаратов в России может увеличиться в пять раз раньше 2030 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров при общении с президентом Владимиром Путиным.

"Что касается уже реализуемого с января 2024 года нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", главная цель - обеспечить пятикратный рост производства, к 2030 году выйти на уровень независимости 70%. Но то, как мы видим сегодня идет темп освоения технологии, думаю, что это наступит и раньше", - отметил он.

Мантуров уточнил, что уже запущено производство двигателей, электрических компонентов и контроллеров. По его словам, также приоритетными направлениями развития промышленности является обеспечение комплектующими российского производства и разработка нормативно-правовой базы для эксплуатации беспилотников.