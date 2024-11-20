Песков заявил, что кандидатура нового посла РФ в США определена

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Кремль определился с кандидатурой нового посла РФ в США, его назначение произойдет в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение", - сказал он в беседе с журналистами. "Кандидатура выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные в этой связи процедуры", - отметил представитель Кремля.

По его словам, имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей российского посла в США.