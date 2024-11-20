Чем будет расплачиваться Украины за западную помощь?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

По данным Кильского института мировой экономики (Kiel institute for world economy), с начала СВО 40 стран оказывали военную и гуманитарную поддержку Украине. Преимущественно это США, европейские страны, а также Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Кроме того, есть еще «помощь» от международных организаций, банков и частных бизнесменов. Пальма первенства принадлежит ЕС и США, которые выделили 125 млрд долл. и 90 млрд долл. соответственно. Среди частных кредиторов Украина должна значительные суммы держателям евробондов - около 22,5 млрд долл. Всего порядка 250 млрд долл. на текущий момент. В соответствии с условиями их предоставления эти долги надо отдать до 2035 г. Вопрос в том – чем? В бюджете денег нет, более того в 2025 г. правительство Украины планирует набирать новые кредиты, чтобы как-то свести концы с концами. Промышленность разрушена. Остаются только природные ресурсы.

Основным ресурсом Украины всегда считался ее уникальный фонд сельскохозяйственных земель. Но, после принятия в 2020 г. закона о рынке земли и его запуска с 1 июля 2021 г. свободных государственных земель, которые можно было бы использовать для продажи, чтобы отдать долги, осталось совсем немного. Из 10.4 млн га земель, которые были отражены Укрстатом как государственные в 2019 г., около 4 млн га республиканские власти передали органам местного самоуправления, 690 тыс. га «ушло» по схемам приватизации физическими лицами, а 5 млн га вообще куда-то исчезли. В итоге, к настоящему моменту осталось лишь 806 тыс. га. и за их продажу много уже не получишь.

Так что остаются только минеральные ресурсы. По данным журнала Mining World на Украине до СВО насчитывалось около 20 000 месторождений, рыночная стоимость которых, по оценкам издания ZDF, составляла не менее чем 7,1 трлн евро. Вот ими то, как планировали на Западе, и будет расплачиваться Украина «за помощь».

«Сырьевое партнерство» между Западом и Украиной начало формироваться еще в начале 20-х годов. 13 июля 2021 г. премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписали в Киеве «Стратегическое партнерство в области сырья и аккумуляторов… с целью интеграции важнейших сырьевых материалов и цепочек создания аккумуляторов». При подписании документа Шефчович заявил, что на Украине находится 21 вид критического сырья … Мы говорим о литии, кобальте, марганце, редкоземельных элементах». Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон также высоко оценил «большой потенциал критически важных запасов сырья на Украине», которые могли бы помочь в «устранении некоторых стратегических зависимостей ЕС».

Этот интерес еврочиновников нашел полное понимание у властей Незалежной. Выступая в ходе «Недели полезных ископаемых» в Брюсселе в ноябре 2022 г. премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что Украина входит «в десятку крупнейших производителей титана, железной руды, каолина, марганца, циркония и графита и подтвердил готовность киевских властей сделать страну «неотъемлемой частью промышленных цепочек поставок в ЕС».

Подтверждает эту стратегию и сентябрьская 2022 г. публикация трансатлантического аналитического центра CEPA (Center for European Policy Analysis) «Титан Украины может защитить Запад», в которой отмечено, что «поддержка Украины продиктована не только стратегическими соображениями и морально-политическими ценностями…долгосрочная помощь Запада должна основываться на твердых материальных интересах…. И «значительные запасы титана на Украине» являются «ключевым ресурсом, критически важным для Запада» поскольку он является «неотъемлемой частью многих оборонных систем»….. В настоящее время сырье для Airbus, Boeing и Co. поставляется в основном из России… Такая «зависимость от стратегических конкурентов и противников неприемлема и может быть прекращена с помощью украинских ресурсов»… «переориентация титановых контрактов на Украину стимулировала бы экономику страны даже в военное время, не говоря уже о послевоенном восстановлении, и одновременно нанесла бы еще один удар по военной машине России».

Все это показывает, что нынешние усилия США и ЕС по поддержке режима Зеленского и Ко являются частью более широких планов, имеющих целью привязать Украину к Западу в качестве стратегического источника сырья. Это должно позволить им освободиться от зависимости от Китая, против которого США и ЕС ведут торговую войну и России. А часть средств, полученных от эксплуатации этих месторождений, будет использована для оплаты долгов Незалежной за помощь в борьбе с Россией.

Основное внимание руководства и компаний из США и ЕС привлекают месторождения лития, титана, кобальта, марганца, редкоземельных элементов. В частности, литий является одним из элементов долгосрочных планов Евросоюза по переходу на «зеленые технологии». Европейская компания LMC Automotive спрогнозировала, что к 2032 г. Европе потребуется около 25 заводов по производству аккумуляторных батарей, а европейская производственно-сбытовая цепочка по производству аккумуляторов от обработки материалов до вторичной переработки может достичь оборота в 250 млрд евро в год. Чтобы обеспечить эти фабрики сырьем Еврокомиссия еще в 2017 г. основала Европейский аккумуляторный альянс, который должен заниматься реализацией этих планов. И Украина, где есть значительные залежи литийсодержащих руд, занимает в них важное место.

И власти Украины готовы предоставить западным спонсорам ресурсы своей страны в обмен на поддержку в борьбе с Россией. Так заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в 2023 г. «сватала» залежи украинского лития европейцам, чтобы те активнее включались в борьбу против РФ. Так что война на Украине все больше превращается в битву за полезные ископаемые.

Но сейчас перспективы получения доступа к большей части из них под угрозой. Как написало федеральное немецкое агентство Germany Trade and Invest (GTAI) 16 января в заметке «Сырьевые богатства Украины под угрозой», «месторождения полезных ископаемых на сумму 12,4 трлн долл., расположенные в юго-восточных регионах, уже неподконтрольны украинской армии». В частности, крупнейшее месторождение лития расположено в селе Шевченко Покровского района - в центре охваченного боевыми действиями Донбасса, всего в нескольких километрах от линии фронта. Его в свое время прибрали к рукам бизнесмены из круга Петра Порошенко и планировали продать австралийско-европейской горнодобывающей компанией European Lithium. Но теперь сделка под вопросом т.к. российское наступление на Покровском направлении скоро позволит отбить у украинских войск это месторождение.

По оценкам экспертов, при сохранении этих тенденций украинское государство, если оно останется после окончания СВО, будет раза в два меньше по размерам и с меньшей в три раза экономикой и ресурсной базой. И это вызывает все большие опасения на Западе с точки зрения возврата долгов и целесообразности дальнейшего кредитования Незалежной.