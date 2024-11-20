Bloomberg: Западу не удалось изолировать Путина на мировой арене

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Попытки Запада изолировать Россию на международной арене оказались безуспешными. На это обращает внимание агентство Bloomberg в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина в Индию.

Как отмечается, это стало еще одним подтверждением того, что "возглавляемые США усилия", нацеленные на изоляцию главы российского государства, терпят крах.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию Москва и Нью-Дели начнут подготовку поездки Путина в Индию.