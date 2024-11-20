Очередной пакет помощи США Киеву включает ракеты HIMARS и противотанковые средства

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В новый пакет помощи Украине на сумму $275 млн, который обязались выделить США, вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Соответствующее заявление распространил Пентагон.

Согласно документу, в пакет также входят артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибром 60 мм и 81 мм, беспилотники, ракеты для противотанковых комплексов TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, стрелковое оружие, взрывчатые вещества, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, различные комплектующие.

С начала президентского срока Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву более $60 млрд на вооружение.