Путин подарил зоопарку Пхеньяна льва, медведей, яков и фазанов

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Президент России Владимир Путин подарил зоопарку Пхеньяна свыше 70 особей животных, в том числе льва, медведей, яков и птиц. Животных транспортировали из Московского зоопарка самолетом, со ссылкой на Минприроды РФ сообщает ТАСС.

"Теперь в северокорейском зоопарке будут жить африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов, сорок уток-мандаринок", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что Москва впервые передала в дар Пхеньяну млекопитающих: львицу, медведей и яков. "В настоящее время они все находятся на карантине; в вольеры их переселят, как только у них закончится акклиматизация", - следует из сообщения.

Центральный зоопарк Пхеньяна работает с 1959 года. В нем обитают как привычные для Кореи виды животных, так и экзотические - например, слоны, жирафы и бегемоты. Передача животных из России стала возможной благодаря вхождению Пхеньянского зоопарка в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов, указывает Минприроды РФ.