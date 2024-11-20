В Индии считают, что реформа СБ ООН продвигается медленными темпами

© EPA/ RAJAT GUPTA/ТАСС

Структура Совета Безопасности (СБ) ООН не соответствует современным мировым реалиям. Процесс реформирования этой структуры идет медленными темпами, заявил постпред Индии в ООН Парватанени Хариш.

"Структура СБ ООН в ее нынешнем виде отражает 1945 год. Она не соответствует современным мировым реалиям и препятствует эффективному решению насущных проблем", - сказал он, выступая в Колумбийском университете.

Дипломат отметил, что запущенный 15-16 лет назад очень трудный процесс реформирование СБ ООН движется медленно и сталкивается с сопротивлением отдельных стран, опасающихся включения в его состав государств-потенциальных соперников.

"Постоянные члены СБ ООН не хотят лишиться своего статуса и права накладывать вето. Те, кто полагают, что у соседнего с ними государства есть шанс стать членом СБ ООН, любой ценой будут выступать против расширения числа постоянных членов", - сказал он.

Хериш также обратил внимание, что Индия, наряду с Бразилией, Германией и Японией давно выступает за расширение числа постоянных членов СБ ООН, призвав сопредседателей международного переговорного процесса решительно идти вперед к его реформированию.