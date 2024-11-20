Шойгу побывал в федеральном ядерном центре в Сарове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу побывал в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совбеза РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, Шойгу рассказали о работах ядерного центра по лазерной тематике, представили научную программу ядерного центра в обеспечении национальной безопасности. Он также заслушал сообщение на тему "Развитие вычислительной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ и ознакомился с экспозицией с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО.

Кроме того, Секретарь СБ РФ посетил Институт лазерно-физических исследований, Институт теоретической и математической физики и другие подразделения ядерного центра.