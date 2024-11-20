SANA: жертвами ударов Израиля по Пальмире стали не менее 36 человек

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Не менее 36 человек погибли, свыше 50 пострадали в ходе авиаударов Израиля по объектам в городе Пальмира в сирийской провинции Хомс. Такие данные приводит агентство SANA, ссылаясь на источник в силовых структурах арабской республики.

"Сегодня примерно в 13:30 израильский противник нанес авиаудар со стороны района Эт-Танф, атаковав несколько зданий в Пальмире, в результате чего погибли 36 человек, еще более 50 получили ранения", - указал анонимный собеседник агентства. Он отметил, что в результате атаки также был нанесен существенный материальный ущерб зданиям и прилегающей территории.

Ранее 20 ноября агентство SANA сообщало, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам в Пальмире. По информации вещающего из Дубая телеканала Al Arabiya, при обстреле погибли четверо бойцов присутствующих на территории Сирии проиранских формирований.