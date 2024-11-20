Эрдоган: разрешение США на применение ракет ATACMS может повлечь глобальную войну

© President of Turkey Press Office/TASS

Разрешение США на использование ракет ATACMS Киевом может поставить весь мир на грань новой масштабной войны. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"В первую очередь, мы не одобряем это решение. С самого начала войны между Украиной и Россией мы полагаем, что ее можно завершить не с помощью оружия, крови и слез, а с помощью мирных усилий, доброй воли и дипломатии", - подчеркнул он.

"Сегодня президент США Джо Байден предпринял шаг, который можно расценить как действие, нацеленное на разжигание войны, на ее разрастание. Этот шаг, помимо эскалации конфликта, повлечет за собой еще большую реакцию со стороны России. Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием в случае атаки баллистическими ракетами. Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны", - указал Эрдоган.

По его словам, подход "после меня - конец света" ни к чему не приведет. Президент Турции также выразил надежду, что Киев и Москва сфокусируются на мире, игнорируя провокации.

"Малейшая ошибка, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями не будет ничем отличаться от подбрасывания огня в бочку с порохом. В этой связи я призываю всех действовать осторожно", - заключил он.