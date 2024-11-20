Захарова полагает, что Украина больше не представляет интерес для Запада

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Одобрение Западом нанесения ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ говорит о том, что ему больше не нужна Украина. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для "Комсомольской правды".

"Это свидетельствует о том, что для Запада Украина и украинцы - это инструмент. А после того, как он сломался, ценности больше не представляет", - сказала дипломат, комментируя соответствующее решение Запада.