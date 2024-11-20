Песков: Путин говорил о попытках Киева взорвать "Турецкий поток"

© Сергей Бобылев/ ТАСС

В Кремле осведомлены о попытках Киева взорвать "Турецкий поток", о них упоминал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать газопровод, за которыми, по информации источников издания, стоит экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Именно об этом ранее уже говорил Путин", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу уточнить, описывает ли материал Der Spiegel именно те попытки атаковать "Турецкий поток", о которых ранее заявлял глава российского государства.

По утверждению журнала, Залужный, узнав о планах диверсантов подорвать "Северные потоки", был якобы в восторге от их намерений настолько, что предложил осуществить подрыв и газопровода в Черном море. В итоге группа диверсантов начала планировать обе операции параллельно. Но атака на "Турецкий поток" "позже провалится", указывает Der Spiegel, не приводя деталей.

Летом текущего года Путин обращал внимание, что Россия неоднократно фиксировала попытки Украины атаковать "Турецкий поток" и "Голубой поток".