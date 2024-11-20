Военные эксперты оценили обновленную ядерную доктрину России

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил своим Указом Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.

Указ президента отменяет прежнюю российскую ядерную доктрину, действовавшую с июня 2000 года, и вводит в действие ее новую версию. Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обновить доктрину потребовалось из-за «нынешней обстановки», «реалий сегодняшнего дня». Речь идет о специальной военной операции на Украине и резком обострении конфронтации между Россией и Западом.

«Каков самый яркий пример современных реалий? Представители власти в Соединенных Штатах принимают решение использовать свое оружие, оружие американского производства, против Российской Федерации. Это яркий пример новой обстановки вокруг нашей страны, и это делает необходимым обновление концепции»,— пояснил он.

Власти РФ надеются, что на Западе внимательно изучат обновленную ядерную доктрину России. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Надеюсь, что там будут эту доктрину читать. И не так, как они читают Устав ООН, усматривая там только то, что им нужно, а доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности»,— сказал он журналистам

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает, что «принципиальных новшеств в новой редакции военной Доктрины много. Во-первых, расширен перечень поводов для применения ядерного оружия. Если в военной Доктрине 2010 года было только два основных положения РФ в политике по ядерному сдерживанию, в 2020 году их стало четыре, то сейчас их стало больше семи. В первую очередь появился пункт, что если на Россию нападет государство, не обладающее ядерным оружием, но за спиной у него будет находиться государство, обладающее ядерным оружием, то Россия вправе применить ядерное оружие. Кроме того, появился пункт о том, что если на Россию нападет какая-то из стран военного блока, то Россия будет, считает нападением на себя целого военного блока. А это в первую очередь относится к НАТО потому, что у НАТО есть ядерное оружие. Известно, что в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии и Турции хранятся американские атомные бомбы свободного падения Б-61 различных модификаций. Также появился пункт о Белоруссии поскольку Россия взяла Минск под свой ядерный щит. Россия разместила там ядерное оружие, и нападение на Белоруссию может тоже привести к применению ядерного оружия России. Кроме того, широкое толкование всех этих положений принадлежит президенту России, и только президент России будет принимать решение о применении ядерного оружия. Также в документе написан перечень государств, в отношении которых Россия применит принцип ядерного сдерживания. Это тоже очень важно, что Россия показывает, по каким государствам она может нанести ядерный удар в случае крайней необходимости».

В свою очередь политолог, военный аналитик Иван Коновалов указывает, что «в документе серьезно уточняется суть противостояния. То есть, если не ядерное государство, которое находится в союзе с ядерным государством и совершает агрессию по отношению к России, то Россия воспринимает эти государства как единый альянс. Вот этот коалиционный момент наверно самый важный. Коалиция, угрожающая границам государственности России, коллективно будет отвечать за свои действия, тем более, что в этой коалиции будут государства, обладающие ядерным оружием. Этим все сказано и понятно, что имеется в виду».

По мнению Ивана Коновалова «со стороны Киева могут быть любые провокации с попытками втянуть Запад в конфликт на Украине, и Россия будет учитывать такую возможность. Но после ухода демократов в США из властных структур, Трамп не высказывает желания испытывать «красные линии»».

Виктор Литовки в этой связи подчеркивает, что «если Запад захочет протестировать эти новые «красные линии» России, то может при этом нарваться на ядерный удар. Так, что пусть попробует, но дело очень рискованное».