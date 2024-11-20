Небензя: США очередным вето расписались в ответственности за гибель палестинцев

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США, использовав право вето и заблокировав ближневосточную резолюцию "десятки" непостоянных членов Совета Безопасности ООН, расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хочу обратиться к американским коллегам. Сегодня вы окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев", - подчеркнул российский дипломат.

По его словам, у России нет сомнений, что "и сами израильтяне заинтересованы в прекращении спирали насилия".

Ранее США заблокировали внесенный "десяткой" непостоянных членов Совбеза проект резолюции с требованием к немедленному и безусловному прекращению огня в секторе Газа. Так, Вашингтон уже пять раз с октября 2023 года не дал ход резолюции СБ с положением о необходимости немедленного прекращения боевых действий в анклаве. США также выступили против принятия Палестины в качестве полноправного члена ООН.