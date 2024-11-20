Эксперт: США и Россия имеют механизмы для недопущения ядерной катастрофы

Дипломатические или экономические связи между Россией и США сейчас практически отсутствуют. Несколько иначе дело обстоит на уровне взаимодействия Пентагона с Минобороны РФ и разного рода силовых структур. Мы часто говорим о том, что произошло, но редко думаем о том, что могло произойти, но не случилось. Наверняка, если бы между силовыми структурами США и России не был бы отлажен механизм обмена информацией, не было бы некоторого взаимопонимания, то ядерная катастрофа была бы уже неминуемым сценарием будущего человечества. Некоторые эксперты смеются над термином "красные линии", но такие линии действительно прочерчены между Москвой и Вашингтоном, и обе стороны знают, где они находятся.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук, лектор общества "Знание" Павел Фельдман.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4f0a35edf339549bf5e968a7660339b2/