Эксперт: у Трампа нет реальных предложений для России

На сегодняшний момент ситуация такая: Трамп и его узкий круг не могут выработать предложение, с которым они готовы обратиться к России. То предложение, с которым они готовы обратиться, не проходит. А то, с которым нужно обращаться - они не готовы предложить. С точки зрения коллективного Вашингтона, Москва хочет слишком много. А для Москвы предложение по заморозке по линии боевого соприкосновения неприемлемо. Более того, когда Путин отсылает к стамбульским договоренностям, он напоминает, что там Украина подписалась под потолком вооружений для себя. Это очень важный момент для России с точки зрения развития стратегической ситуации. Если Украина подписывается под минимумом вооружений, то Запад туда уже никак не входит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c616f50d02fd867c1aa78406c29b8cf6/