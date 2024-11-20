Эксперт: ближневосточная политика Трампа будет весьма аккуратной

Трамп не волшебник, и вряд ли он сможет по мановению волшебной палочки остановить сложнейший конфликт на Ближнем Востоке. Об этом, кстати, не раз заявлял Нетаньяху. Он говорил, что Израиль будет придерживаться своей позиции, невзирая на Вашингтон, хотя, конечно, и рассчитывает на его поддержку. Трамп Израиль всегда поддерживал, но тут надо не забывать и о его негативном отношении к Ирану. В тоже время, экономические соображения, взлет цены на нефть в случае обострения конфликта, например, - будут заставлять Трампа действовать более аккуратно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3c62fc2fa281704fa7362c8de0f5b5df/