Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за преступления экстремистского характера

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 32 человек, осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы государства.

Уточняется, что "это 8 женщин и 24 мужчины, все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании". Также указывается, что 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом, у 17 осужденных есть дети, 9 помилованных - старше 50 лет.

Последний раз Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремистские преступления 7 ноября 2024 года. Кроме того, ряд заключенных был помилован и ранее.

Глава государства обращал внимание, что помилования лиц, осужденных за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, обусловлены не стремлением наладить отношения с Западом, а продиктованы гуманитарными соображениями.