Кембриджский словарь выбрал словом 2024 года глагол "манифестировать"

Кембриджский словарь английского языка выбрал словом 2024 года глагол "манифестировать" (manifest). Об этом информировали в пресс-службе Кембриджского университета.

Из определения этого слова следует: "использовать методы, такие как визуализация и аффирмация, чтобы помочь представить себе, что вы достигли чего-то желанного, полагая, что подобные действия увеличат вероятность этих достижений". Согласно заявлению университета, слово "манифестировать" на сайте Кембриджского словаря в текущем году искали почти 130 тыс. раз, что делает его одним из самых востребованных среди пользователей.

Поясняется, что первоначально этот глагол сперва стали употреблять участники различных групп по саморазвитию, в том числе в соцсетях, однако со временем оно вошло в лексикон мировых знаменитостей, включая певицу Дуа Липа и футболиста сборной Англии Олли Уоткинса. Вместе с тем сотрудники Кембриджского университета обращают внимание, что сам термин не является научным.