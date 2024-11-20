ISNA: в Иране приступили к проработке плана переноса столицы из Тегерана

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания правительства сообщил о начале проработки плана по переносу столицы исламской республики. Об этом информировало агентство ISNA.

Сообщается, что ответственным за подготовку плана президент назначил своего первого зама Мохаммада Резу Арефа. "Дальнейшее игнорирование этого вопроса может привести к тому, что в будущем Иран может столкнуться с экологическим кризисом и рядом других проблем", - подчеркнул Пезешкиан.

В сентябре президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. По его словам, Тегеран сегодня сталкивается с проблемами, которые невозможно решить другим способом.