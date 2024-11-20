Цена золота впервые с 11 ноября поднялась выше $2 650 за тройскую унцию

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Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $2 650 за тройскую унцию впервые с 11 ноября.

По состоянию на 18:09 мск, стоимость золота составляла $2 650,5 за тройскую унцию (+0,74%). К 18:25 мск цена драгметалла замедлила рост и составила $2 649,5 за унцию (+0,36%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 0,03% и торговалась на уровне $73,33 за баррель. Стоимость фьючерса сорта WTI с поставкой в январе поднималась на 0,14%, до $69,34 за баррель.