Трамп опередил Тейлор Свифт по количеству подписчиков в X

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Избранный президент США республиканец Дональд Трамп опередил известную американскую певицу Тейлор Свифт по количеству подписчиков в соцсети X.

Согласно данным страницы политика на 20 ноября 19:15 мск, количество его подписчиков составляет 94,8 млн человек. Число пользователей платформы, подписанных на страницу певицы, в то же время достигло лишь 94,7 млн.

Таким образом, страница будущего главы Белого дома расположилась на восьмой строчке в рейтинге наиболее читаемых в X, а страница певицы переместилась на девятое место.