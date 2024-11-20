Зеленский признал, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года

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Владимир Зеленский признал, что Украина не располагает достаточными силами для выхода на границы 1991 года.

Он отметил, что Киев юридически не намерен отказываться от утраченных территорий, но понимает невозможность выхода на старые границы. "Мы осознаем, что сейчас у нас нет достаточный силы, чтобы с оружием в руках отбросить РФ на линию 1991 года", - сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

В беседе он также затронул Крымский полуостров и напомнил о готовности Киева "вернуть Крым дипломатическим путем", усомнившись в том, что ВСУ смогут силой вернуть полуостров.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года в условиях госпереворота на Украине.

В июне президент России Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. РФ также считает необходимыми снятие всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Киев этот мирный план отверг.