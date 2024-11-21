Песков: прямая линия Путина состоится в один из четвергов декабря

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Уже идет подготовка к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Она состоится в декабре, традиционно в четверг, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь", - сказал он в беседе с ТАСС. "Четверг, да, по традиции", - отметил представитель Кремля. "Мы сообщим", - добавил он.

Последняя прямая линия президента РФ прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее такой совмещенный формат использовался в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая отдельная прямая линия с главой государства проходила в 2021 году, а в совокупности - 18 раз (в качестве отдельного формата). С 2001 года Путин 15 раз общался с согражданами в эфире на посту президента и 4 - на посту премьера.