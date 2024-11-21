Силуанов заверил, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Проблем с финансированием механизма семейной ипотеки в России нет. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"У нас действует целый ряд льготных ипотечных программ. И, прежде всего, речь идет о семейной ипотеке. 6% для семьи, которая имеет ребенка до 7 лет или двух детей до 17. Все финансирование, которое необходимо будет для реализации этих программ, учтено в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Она работает", - сказал он.

На вопрос, планируются ли изменения в программе, министр ответил, что ставка в 6% сохраняется.