Меркель в своих мемуарах призналась, что Трамп был очарован Путиным

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах рассказала, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в 2017 году он задавал ей вопросы о президенте России Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером. Выдержки из книги приводит газета Die Zeit, которая эксклюзивно получила предпечатный экземпляр некоторых частей.

"Он, судя по всему, был совершенно очарован президентом России", - указывает Меркель. Американский лидер также задал экс-канцлеру несколько вопросов о ее восточногерманском происхождении.

"Мы общались на разных уровнях - Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты", - обратила внимание Меркель. Вместе с тем, по ее словам, после встречи с американским политиком у нее было "нехорошее ощущение". Меркель отметила, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Впервые Меркель встретилась с тогдашним, а ныне переизбранным президентом США в марте 2017 года.

Экс-глава германского правительства представит книгу, получившую название "Свобода. Воспоминания 1954-2021", в Берлине 26 ноября. Она ее написала вместе со своей многолетней помощницей, руководителем бюро экс-канцлера Беате Бауман.