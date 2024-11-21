Первые полеты импортозамещенного МС-21 намечены на март-апрель

Первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 будут выполнены в конце марта - начале апреля 2025 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В начале следующего года у нас уже начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном ПД-14. И в конце марта - в начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном виде МС-21", - сказал он.

МС-21 - отечественный проект среднемагистрального пассажирского самолета, который призван заменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Планируется создание семейства самолетов, отличающихся по длине и пассажировместимости - 150, 180, 210 мест соответственно.

МС-21 рассчитан на полеты на расстояния порядка 6 тыс. км. Самолет также может получить дальнемагистральную версию.