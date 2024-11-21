Российский рынок акций демонстрирует рост

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Российский рынок акций растет на открытии торгов Московской биржи 21 ноября. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные площадки.

На 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,19% и составили 2 601,86 и 817,85 пункта соответственно.

Курс юаня на открытии торгов в четверг поднялся на 2,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,848 руб.

По состоянию на 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 603,79 пункта (+0,27%), индекс РТС составлял 818,46 пункта (+0,27%).

Курс китайской валюты незначительно замедлил рост и находился на отметке в 13,842 руб. (+2,2 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.