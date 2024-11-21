Путин поговорил по телефону с премьером Ирака

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в сфере энергетики. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей", - следует из сообщения.

Как отмечается, одной из тем разговора стали контакты Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+. Подтверждена важность продолжения координации шагов в этом формате.

Кроме того, "затрагивалась ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе", указали в Кремле.

В пресс-службе также уточнили, что Россия и Ирак условились "о контактах на различных уровнях".