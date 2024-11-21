Песков заявил, что Россия рассчитывает на ответственность Запада в ядерном сдерживании

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Россия сохраняет приверженность ответственной позиции по недопущению ядерного конфликта. На аналогичный подход Москва рассчитывает и со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы обращали внимание в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению ядерного конфликта", - сказал он в ходе брифинга, комментируя заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

"Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию и откажутся от провокационных действий", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представитель Стратегического командования (STRATCOM) контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Соединенные Штаты хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, но готовы к такому сценарию "на наиболее приемлемых условиях". Такими условиями он назвал лидерство США в мире.