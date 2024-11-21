ВС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Северский Донец

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Российские войска нанесли удар по понтонной переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Минобороны России распространило кадры нанесения авиационного удара управляемым ракетным вооружением по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении. В результате точного попадания переправа уничтожена", - указали в российском оборонном ведомстве.