Путин отметил, что налоговые поступления в бюджет России в 2024 году выросли на 20%

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Налоговые поступления в бюджет России за 10 месяцев текущего года составили почти 46 трлн рублей, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с главой ФНС Даниилом Егоровым.

"В бюджетную систему России за 10 месяцев 2024 года поступило почти 46 трлн рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период 2023 года, да?" - указал Путин.

"Да, совершенно верно", - подтвердил глава ФНС. По его словам, этот показатель включает в себя и бюджет, и внебюджетные фонды. Наиболее хорошие показатели по федеральному бюджету - туда за отчетный период поступило 20,2 трлн рублей, это на 30% больше, чем годом ранее, отметил Егоров.