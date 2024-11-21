Цена нефти Brent впервые с 11 ноября поднималась выше $74

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2025 года на бирже ICE в Лондоне превышала $74 за баррель впервые с 11 ноября.

По состоянию на 14:01 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,84% и торговалась на уровне $74,15 за баррель.

К 14:16 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $73,97 (+1,59%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2025 года рос на 1,72% и составлял $69,93 за баррель.

Кроме того, цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составляла $2 675,5 за тройскую унцию (+0,9%).