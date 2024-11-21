Оппозиция в Абхазии требует отзыва соглашения по инвестпроектам

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Оппозиционная организация ветеранов войны "Аруаа" требует отзыва из парламента закона о ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Об этом заявил председатель организации Темур Гулиа по итогам заседания высшего совета "Аруаа".

"Мы продолжаем настаивать на отзыве соглашения по инвестпроектам. Либо парламент проголосует против ратификации этого соглашения, либо исполнительная власть отзовет его из парламента", - сказал он в беседе с ТАСС.

Парламент Абхазии 15 ноября должен был обсудить вопрос ратификации инвестсоглашения, однако проведение сессии отменили по причине того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция настаивала на повторном созыве парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании.

После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента информировала о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в Сухуме, включая парламент, правительство и администрацию президента.