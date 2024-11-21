С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а"

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С площадки № 31 космодрома Байконур была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-29", сообщает ТАСС.

Предположитаельно, полет до Международной космической станции (МКС) займет около двух суток. Спустя 50 часов грузовой корабль сблизится со станцией. Стыковка с модулем "Поиск" намечена на 17:36 мск в субботу.

Уточняется, что "Прогресс МС-29" доставит на МКС 2 487 кг грузов, в том числе топливо дозаправки, питьевая вода, сжатый в баллонах азот, а также различное оборудование и материалы в грузовом отсеке: еда, предметы одежды и укладки для научных экспериментов.

"Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 15:22 мск. Это был четвертый в 2024 году запуск корабля "Прогресс МС", а также седьмой пуск ракеты с космодрома Байконур.