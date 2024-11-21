Захарова: появление НАТО на Украине будет равноценно вступлению в войну против России

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Появление сил Североатлантического альянса на Украине повлечет за собой катастрофические последствия для всего мира и будет означать вступление этого блока в войну против России. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира", - сказала она, комментируя заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину для якобы "подкрепления" мирного соглашения с РФ.

Захарова акцентировала внимание, что глава МИД Эстонии подстрекает остальных членов НАТО присоединиться к "заведомо обреченной на провал авантюре". "Я вижу, что сейчас эти самые государства НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели", - указала дипломат.

"Эстония, как и другие прибалтийские режимы, принадлежит к радикальному крылу североатлантического блока, постоянно отмечается агрессивными, провокационными заявлениями в отношении России с таким откровенным националистическим подтекстом", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что именно государства - члены НАТО удерживают киевский режим от переговоров с Москвой.