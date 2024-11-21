Институт Пушкина назвал слово 2024 года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина определил словом 2024 года слово "Пушкин". Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщает ТАСС.

"В преддверии Дня словарей и энциклопедий Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина объявил слово года. По мнению экспертов-русистов, им стало слово "Пушкин", - указали в пресс-службе.

Выбор слова года осуществляется на основе анализа различных источников информации, в том числе СМИ, соцсети и другие платформы. Оно отражает ключевые тенденции и события, которые оказали наибольшее влияние на общество в прошедшем году.

Как отмечают эксперты института, 2024 год по праву можно считать годом Пушкина, поскольку статистика поисковых запросов демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. Согласно данным Wordstat, только за минувший месяц число запросов имени "Пушкин" в поиске составило более 10 млн.

Кроме того, эксперты назвали еще четыре ключевых слова года: "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер".