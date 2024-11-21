Силуанов признался, что не имеет криптокошелька

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Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" признался, что у него нет криптокошелька.

"Мне интересно, но криптокошелька у меня нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, было бы ему интересно самому приобрести криптовалюту.

В августе текущего года президент России Владимир Путин подписал закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в части разработки и внедрения цифровых инноваций. Закон подразумевает, что в рамках ЭПР в целях осуществления сделок с цифровой валютой могут изменяться или исключаться отдельные положения законодательства. К ним относится осуществление операций с криптовалютами, в частности, использование их в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам.